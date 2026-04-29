Após dois meses internado, Marquito recebe alta e inicia reabilitação

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/04/2026 às 11h17

O humorista Marquito, de 65 anos, deixou o hospital nesta terça-feira (28), após cerca de dois meses internado em São Paulo. A informação foi confirmada pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, unidade onde ele estava em tratamento desde o fim de fevereiro.

De acordo com o boletim médico, o artista seguirá a recuperação em uma clínica especializada, onde passará por acompanhamento voltado à reabilitação e cuidados prolongados.

Marquito integra o elenco do Programa do Ratinho e foi hospitalizado após sofrer um acidente de moto no dia 26 de fevereiro. Na ocasião, ele passou mal enquanto pilotava, perdeu o controle do veículo e caiu na região da Vila Gustavo, na zona norte da capital paulista, próximo de onde mora.

Após a queda, o humorista ainda foi atingido por outra motocicleta. O condutor, que é enfermeiro, prestou os primeiros socorros no local, realizou manobras de reanimação e acionou o Samu, responsável pelo encaminhamento ao Hospital Nipo-Brasileiro.

Em decorrência do acidente, Marquito sofreu ferimentos no rosto, fraturou uma costela e precisou passar por uma cirurgia considerada delicada na coluna, que durou cerca de quatro horas. Um mês depois, ele foi submetido a um novo procedimento, desta vez na região cervical, para reforçar a estrutura da coluna.

Durante o período de internação, a esposa do humorista, Milva Maia, informou que a medula havia sido bastante afetada e apresentava inchaço. Segundo ela, o artista também aguardava a retirada do colar cervical utilizado para estabilização, item que vinha causando incômodo ao longo da recuperação.