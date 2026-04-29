Horários e orientações para visitas na AMI são informados pela Sesau ampliando cuidados para segurança dos pacientes

Por Daiane Brito

Publicada em 29/04/2026 às 11h52

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) orienta que para realização de visitas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Assistência Médica Intensiva (AMI) é necessário seguir algumas normas que garantem a segurança dos pacientes e a qualidade do atendimento. Durante a visita é obrigatório o uso da identificação fornecida, além do cumprimento de todas as orientações da equipe de saúde.

Para entrar na unidade é necessário apresentar documento oficial com foto e fazer um cadastro na recepção. As visitas na UTI têm duração de até 30 minutos e são permitidos no máximo dois visitantes por paciente.

Os horários são organizados da seguinte forma:

UTI 03: das 15h às 15h30

UTI 02: das 15h30 às 16h

UTI 01: das 16h às 16h30

ORIENTAÇÕES

De acordo com a Sesau, a higienização das mãos é fundamental para evitar infecções. Por isso, é importante lavar ou usar álcool em gel antes e depois de visitar o paciente, além de higienizar as mãos na entrada e na saída da unidade. Quando indicado, o uso de equipamentos de proteção, como máscara, avental e luvas deve ser feito conforme orientação da equipe de saúde.

Para a segurança e o bem-estar de todos, não é permitido manusear aparelhos ou dispositivos do paciente. Também é orientado que os visitantes evitem trazer objetos de valor. Caso apresentem sintomas gripais ou alguma doença contagiosa, a recomendação é que a visita seja adiada para outro momento.

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, reforçou que o cumprimento das regras é essencial. “A colaboração dos visitantes é muito importante. Seguir as orientações ajuda a evitar infecções e contribui diretamente para a recuperação dos pacientes”, enfatizou.

ASSISTÊNCIA MÉDICA INTENSIVA

A AMI é a maior UTI adulto de Rondônia e referência estadual na redução da mortalidade e na eficiência do atendimento aos pacientes em estado grave. A unidade está localizada na Rua Geraldo Siqueira, nº 4.436, Bairro Caladinho, em Porto Velho.

A unidade dispõe de 40 leitos de UTI, destinados ao atendimento de pacientes graves ou críticos, oferecendo cuidados contínuos, monitoramento constante e tratamentos de alta complexidade. Entre os serviços ofertados estão internações; exames laboratoriais e de imagem; terapias de substituição renal; além da assistência a casos de alta gravidade, com destaque para pacientes com sequelas neurológicas e doenças cardiovasculares e renais, principais causas de internação.

A AMI é uma extensão do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II e conta com uma equipe composta por 290 funcionários e 30 profissionais terceirizados, incluindo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório e de radiologia, farmacêuticos e agentes administrativos. A atuação multiprofissional garante um cuidado integral e qualificado aos pacientes.

Os 40 leitos estão distribuídos em três unidades:

UTI 1: 16 leitos com suporte para hemodiálise

UTI 2: 10 leitos também aptos para hemodiálise

UTI 3: 14 leitos sem pontos de hemodiálise, destinados a pacientes críticos ou semicríticos, com necessidade de cuidados prolongados e menor complexidade assistencial

Ao todo, 26 leitos possuem estrutura para hemodiálise à beira-leito, o que evita o deslocamento de pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica grave, proporcionando mais segurança e integração no cuidado. A unidade conta ainda com o serviço de hemodiálise e equipamentos essenciais para a assistência intensiva, consolidando-se como um importante suporte à rede estadual de saúde.