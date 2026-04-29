Licitação para a Policlínica da Vieira Caúla é iniciada; neste primeiro semestre prefeitura irá dar início à licitação de 12 grandes obras

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 29/04/2026 às 11h31

O que para muitos porto-velhenses era apenas um sonho distante, a construção de uma moderna policlínica para atender demandas de urgência de média e baixa complexidade, já começou a sair do papel com a abertura do processo licitatório para a celebração do contrato de construção dessa nova ferramenta da saúde pública.

Localizada no cruzamento das avenidas Vieira Caúla e Andréia, na zona Leste de Porto Velho, a Policlínica Municipal terá uma área de 3.250 m², com 40 consultórios, centro cirúrgico e salas de exames de imagem, incluindo ressonância magnética e tomografia. O investimento ultrapassa a casa dos R$ 30 milhões.

Exames especializados, atendimento rápido e humanizado são alguns dos diferenciais que a policlínica irá trazer para a sociedade porto-velhense, que até o ano passado vivia uma situação de emergência na saúde pública, segundo levantamento do Ministério da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Maria Perillo Cardoso, destacou que a obra representa um marco histórico para a rede pública municipal. “Estamos falando de uma estrutura moderna, planejada para oferecer mais dignidade, agilidade e qualidade no atendimento à população. Essa policlínica vai ampliar a capacidade de assistência especializada e garantir mais acesso aos serviços de saúde para quem mais precisa”.

O prefeito Léo Moraes exaltou o sentimento da população ao saber que, em breve, terá esse aparato disponível para si e para a família, reescrevendo a história da saúde pública no município: “É mais um avanço significativo para nossa cidade. Já conseguimos dar andamento ao Hospital Municipal, estamos reformando a maternidade e agora damos início à construção da policlínica. É uma nova realidade que a sociedade porto-velhense passa a vivenciar em relação à qualidade dos serviços prestados pelo município”.

Vale destacar que a construção da policlínica faz parte de um pacote de investimentos captados pela Prefeitura de Porto Velho junto ao Governo Federal e que, apenas neste primeiro semestre de 2026, irá dar início à licitação de 12 grandes obras.