Servidores recebem treinamento em segurança e primeiros socorros Agência de Notícias

Por Gian Souza

Publicada em 29/04/2026 às 11h21

A Prefeitura de Porto Velho promoveu nesta segunda-feira (27) uma capacitação voltada à segurança no trabalho, primeiros socorros e atendimento em situações de emergência, reunindo profissionais de diferentes áreas da saúde.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da qualificação contínua dos servidores para fortalecer os atendimentos prestados à população.

“Investir na capacitação dos profissionais é investir em um atendimento mais eficiente, seguro e humanizado para a nossa população. Servidores preparados fazem a diferença no cuidado com as pessoas”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a importância do evento.

“Investir na capacitação dos nossos servidores é essencial para garantir um atendimento mais seguro, humanizado e eficiente em toda a rede municipal de saúde. Essas ações fortalecem não apenas o ambiente de trabalho, mas também a qualidade do serviço prestado. Quando preparamos nossos profissionais para situações de emergência, prevenção de riscos e acolhimento, estamos cuidando de quem cuida e ampliando a proteção e o bem-estar de todos”.

A ação integra as campanhas do Abril Verde, que aborda a importância da segurança no ambiente de trabalho, e do Abril Azul, voltado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista (TEA). Durante a atividade, os participantes receberam orientações práticas sobre atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida.

O técnico de segurança no trabalho, Thiago Gomes, destacou a importância da iniciativa para a qualificação dos servidores.

Thiago Gomes destacou a importância da iniciativa para a qualificação dos servidores

“Estamos realizando uma capacitação voltada aos servidores, trazendo orientações sobre segurança no trabalho, primeiros socorros e suporte básico de vida. Trabalhamos situações como parada cardiorrespiratória, convulsão, epilepsia e engasgo, além do combate a princípios de incêndio, conforme a NR-23. A ideia é preparar os profissionais para saber como agir tanto dentro das unidades quanto no dia a dia”.

A capacitação também contou com orientações sobre como identificar riscos dentro das unidades de saúde e agir de forma rápida e segura em situações de emergência, reforçando a importância da prevenção e da resposta imediata.

A ação foi realizada em parceria com a empresa Total Life, reforçando o compromisso com a qualificação contínua dos servidores e a melhoria dos serviços prestados à população.