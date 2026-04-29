Ieda Chaves solicita R$ 1,2 milhão para recuperar estradas em Itapuã do Oeste

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 29/04/2026 às 11h26

Atendendo a demandas da população de Itapuã do Oeste, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação nº 16.422/2026 ao governo de Rondônia, solicitando a liberação de R$ 1,2 milhão para a recuperação de estradas vicinais no município. A proposta busca garantir melhores condições de tráfego e mobilidade nas áreas rurais.

O pedido foi encaminhado ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO), responsável pela manutenção da malha viária. “Nesse contexto, a proposta visa promover a melhoria da malha viária rural, reconhecendo a relevância das estradas vicinais como elemento essencial para a circulação da produção agrícola e para o desenvolvimento sustentável das atividades produtivas”, observou a parlamentar.

A indicação também destaca o perfil de Itapuã do Oeste, município com forte predominância rural e dependente da agricultura familiar. Nesse cenário, a conservação das vias é considerada essencial para assegurar o acesso às propriedades e o escoamento da produção, além da qualidade de vida das pessoas.

“A iniciativa contribui, ainda, para a eficiência da gestão pública, ao possibilitar maior integração logística, redução de custos operacionais e melhoria na qualidade da infraestrutura viária disponibilizada à população”, completou Ieda Chaves.