Lívia Andrade rebate polêmica com ex-BBB Milena: “não sou obrigada a sorrir”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/04/2026 às 11h23

A apresentadora Lívia Andrade se manifestou após a repercussão de um suposto desconforto envolvendo a ex-BBB Milena durante os bastidores do Domingão com Huck, exibido no último domingo (26). Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, ela negou ter exagerado em qualquer reação no palco, mas admitiu não ter afinidade com a influenciadora.

Segundo Lívia, o momento que gerou comentários nas redes ocorreu quando Milena afirmou ter “parado o Rio de Janeiro”, o que chamou sua atenção, mas não foi encarado como algo engraçado. “Teve uma hora que a tia Milena foi falar algo sobre ter parado o Rio de Janeiro e eu fiquei prestando atenção. Não sei se foi uma piada, só que eu não achei graça alguma. Não sou obrigada a sorrir. Não sou obrigada a mostrar meus dentes para ela e nem ninguém. Sou livre para ser quem sou”, afirmou.

Ao comentar a relação entre as duas, a apresentadora foi direta ao dizer que não tem simpatia pela ex-participante do reality e criticou atitudes que considera inadequadas. “Não acho a Milena bacana. Não achei legal ela peidar na cara das pessoas. Isso pra mim é uma agressão assim como um tapa na cara. É uma falta de respeito ao próximo. Você tem que respeitar o ambiente. Me causou uma indignação quando vi os recortes na internet. Ela não é minha amiga, então fod*-se”, declarou.

Lívia também mencionou outro episódio envolvendo a influenciadora que repercutiu nas redes, ao citar o chamado “suco da água do frango”. Para ela, a situação ultrapassa limites. “Achei um absurdo o tal do suco da água do frango. Meu Deus, como assim? Aquilo pra mim deveria ser o caso de uma expulsão”, disse.

Apesar das críticas, a apresentadora ressaltou que respeita opiniões diferentes, embora discorde de quem veja com naturalidade esse tipo de comportamento. Segundo ela, não há convivência fora do ambiente televisivo, o que diminui o impacto da situação em sua rotina. “Respeito quem gosta da Milena, mas confesso que isso também me causa preocupação por acharem o comportamento dela legal. No entanto, ela não mora comigo, não trabalha comigo e eu não tenho que conviver com ela diariamente. Não me importo. Tenho todo o direito de gostar ou não, e de sorrir ou não”, completou.

Por outro lado, Lívia fez questão de diferenciar sua relação com Ana Paula Renault, também presente no programa. Ela negou qualquer desconforto e afirmou ter elogiado a participante nos bastidores, destacando admiração por sua postura. “Não acho que fiz caras e bocas para a Ana Paula. Confesso a você que não tive tempo de assistir esse BBB, e vi apenas alguns recortes. E pelo o que eu vi, acho sim que ela tinha que ter ganhado o programa, e eu falei isso a ela lá nos bastidores. Fora do programa, dei parabéns à Ana Paula. Falei da minha admiração. A vejo como uma mulher que não tem o comportamento esperado pela sociedade. É fiel às emoções. Ela se agrada primeiro antes de agradar o outro. Me identifico com isso e disse a ela”, garantiu.