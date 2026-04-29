Porto Velho avança na inovação pública e ganha destaque nacional com o Catalisa GOV

Por ARDPV e Semec

Publicada em 29/04/2026 às 12h02

O município entrou no cenário da inovação pública como destaque nacional. Em abril de 2026, a administração municipal apresentou resultados do projeto Catalisa GOV, durante o Encontro Nacional de Gestores do programa, realizado em Brasília. A capital participou do painel principal como caso de sucesso de aplicação da metodologia voltada a compras públicas de inovação, com base no Marco Legal das Startups.

O programa começou em 2024, a partir de parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RO), lançada no IV Fórum de Inovação de Porto Velho. A execução do projeto piloto foi firmada a partir do Acordo de Cooperação Técnica, coordenado pela Superintendência Municipal de Licitações (SML) e a Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI).

Para garantir segurança institucional, foi criado o Comitê Técnico de Compras Públicas de Soluções Inovadoras (CPSI), que atua no mapeamento, priorização, acompanhamento, avaliação e possível ampliação das soluções implementadas, e conta com participação também da Secretaria Geral de Governo (SGG) e Secretaria Executiva de Planejamento da Secretaria Municipal de Economia (Semec).

A parceria entre Prefeitura e Sebrae amplia a conexão entre demandas públicas, ambiente de negócios e startups locais. O avanço fortalece a segurança jurídica dos gestores, impulsiona o ambiente de negócios e cria condições para levar soluções inovadoras à administração pública, com impacto direto nos serviços oferecidos à população.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca o avanço do município na agenda de inovação pública. “Porto Velho mostra que é possível inovar na gestão pública com responsabilidade e resultado. O Catalisa GOV representa uma virada de chave. A gestão passou a tratar os desafios da cidade com método, planejamento e conexão com quem desenvolve soluções. A iniciativa reduz a burocracia, melhora a qualidade dos serviços e amplia a eficiência no atendimento à população.”

Em junho de 2025, servidores de pastas municipais participaram de oficinas para validar os desafios da gestão municipal. O trabalho resultou no mapeamento de desafios, organizados em cinco macrotemas. Esse diagnóstico norteou a conexão com startups e ecossistema de inovação. A ação contou com apoio do Sebrae Nacional, do Sebrae em Rondônia e do Instituto Jataí.

Segundo o superintendente da SMTI, Cezar Marini, o Catalisa GOV marca mudanças na gestão pública ao priorizar soluções com impacto direto nos serviços.

O diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, afirma que a iniciativa coloca Porto Velho entre os municípios que buscam respostas para desafios complexos da administração pública.

O reconhecimento em Brasília reforça esse avanço. A secretária executiva de Planejamento, Larissa Maciel, destaca que a participação no painel nacional representa um esforço conjunto e a construção de uma nova prática administrativa. “A participação de Porto Velho neste painel nacional é o reconhecimento de um esforço conjunto. O Catalisa GOV não é apenas sobre tecnologia, mas sobre mudança de cultura. Estamos aprendendo a contratar inovação com segurança, resolvendo problemas reais com mais agilidade”, afirmou.

Para o analista de inovação do Sebrae em Rondônia, Rangel Miranda, o encontro validou o trabalho desenvolvido no estado. “Estar em Brasília trocando experiências com gestores de todo o Brasil confirma que Rondônia está no caminho certo. O Catalisa GOV em nosso estado tem conseguido conectar as demandas da administração pública com o potencial das nossas startups. O grande ganho deste encontro é levar novas metodologias que vão fortalecer ainda mais o ambiente de negócios e garantir mais segurança para o gestor público inovar”.

Em 2025, o programa também gerou resultados práticos. Em outubro, o Béra Hackathon reuniu 23 equipes formadas por estudantes, empreendedores, startups e pesquisadores. As propostas atenderam áreas como urbanismo e mobilidade, infraestrutura urbana, iluminação pública, arrecadação, controladoria, saúde e segurança. A iniciativa aproximou os desafios do Município do ecossistema local de inovação.

O Catalisa GOV também se integra a outras ações tecnológicas implementadas pela Prefeitura e voltadas à modernização da gestão pública, como o SEI, o Protocolo Digital e o Sistema Único de Licenciamento.