Eyder Brasil homenageia orientadores educacionais de Rondônia

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 29/04/2026 às 10h37

O deputado estadual Eyder Brasil entregou o Voto de Louvor a cerca de 130 orientadoreseducacionais do estado de Rondônia. A honraria reconhece o trabalho desses profissionais que atuam diretamente no acompanhamento dos estudantes, na mediação de conflitos, na prevenção à evasão escolar e no fortalecimento dos vínculos entre escola, família e comunidade.

No dia a dia, são os orientadores educacionais que, muitas vezes nos bastidores, garantem que cada aluno seja visto além da nota e do conteúdo, identificando vulnerabilidades, acolhendo quem precisa e apoiando famílias nos momentos mais difíceis.

"O orientador passa mais tempo com nossos filhos do que nós mesmos. Está presente nas alegrias, nas crises, nas escolhas que moldam o futuro de um jovem. Este Voto de Louvor é uma forma de reconhecer a grandeza de uma profissão que transforma vidas todos os dias", afirmou o parlamentar.