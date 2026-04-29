Após polêmica com Luana Piovani, Virginia volta às redes: “no melhor lugar do mundo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/04/2026 às 11h07

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a se manifestar nas redes sociais na noite de terça-feira (28), após um período de cerca de 24 horas sem publicações que gerou especulações entre seguidores. O afastamento ocorreu em meio à repercussão de um desentendimento público com a atriz Luana Piovani.

Ao retomar a atividade online, Virginia publicou uma imagem ao lado dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e agradeceu o apoio recebido durante o episódio. “No melhor lugar do mundo. Obrigada por todas mensagens de carinho, acho que nunca recebi tanto amor como ontem e hoje”, escreveu.

A ausência temporária chamou atenção principalmente pela rotina ativa da influenciadora nas redes. Internautas chegaram a comentar o silêncio, destacando que a última postagem antes da pausa havia sido um conteúdo com mensagem religiosa.

A controvérsia teve início após críticas feitas por Luana Piovani à atuação de Virginia na divulgação de plataformas de apostas online. Durante a manifestação, a atriz mencionou os filhos da influenciadora, o que motivou reação imediata.

Em resposta, Virginia afirmou que pretende levar o caso à Justiça. Em vídeo publicado nas redes sociais, relatou o momento em que viu as declarações. “Eu estava ali jantando com os meus filhos, vi essa merda e fico indignada, porque não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa”, disse. Na sequência, acrescentou: “Está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda essa maldição que essa mulher joga sobre os meus filhos! Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok! Agora, dos meus filhos? Já chega! Eu cansei!”.

Após a repercussão, Luana voltou a se pronunciar ao compartilhar o posicionamento de um internauta que buscava contextualizar sua fala. “Existe uma diferença enorme entre desejar o mal e apontar as consequências dos atos de quem ganha dinheiro destruindo a vida dos outros”, diz o texto republicado. A publicação ainda afirma que as consequências de determinadas ações podem atingir pessoas próximas, sem que isso represente intenção direta de causar dano.

A origem da discussão remonta a uma postagem feita pela atriz na segunda-feira (27), quando divulgou o relato de uma mulher que perdeu o irmão em razão de dívidas relacionadas a apostas. Na ocasião, ao comentar o conteúdo, Luana marcou Virginia e escreveu: “A maldição vai colar em você! Resvalara nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”.

O episódio ampliou o debate nas redes sociais e mobilizou fãs das duas personalidades, intensificando a troca de posicionamentos públicos nos últimos dias.