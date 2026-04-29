Prefeito Affonso Cândido recebe acadêmicos do curso de Direito da Estácio Unijipa

Por Jairo Ardull

Publicada em 29/04/2026 às 10h21

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), recebeu, na terça-feira (28), acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Estácio Unijipa para explicar e ser questionado sobre o funcionamento da administração pública. A visita se estendeu à Procuradoria Geral do Município (PGM) e à Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP).

“A visita técnica realizada pelos alunos do Estágio IV do curso de Direito teve o objetivo proporcionar aos acadêmicos uma aproximação prática com o funcionamento das instituições públicas municipais, permitindo a compreensão, na prática, da atuação dos poderes locais e dos órgãos jurídicos que integram a estrutura administrativa do município”, explicou a professora Gabriela Cristina Moretto Alves Eusafa, que coordenou a visita.

A atividade buscou integrar o conhecimento teórico desenvolvido em sala de aula com a realidade institucional, especialmente no que se refere à organização, competências e dinâmicas de atuação da prefeitura, CMJP e PGM. Ela contribuiu para a formação crítica e profissional dos estudantes, que atualmente se encontram entre o 8º e o 10º período do curso.

“Sou bacharel em Direito e sei o quanto é importante a vivência com o poder público para os alunos que estão se formando. Como faço sempre, esclareci pontos que são da competência do município e apresentei projetos que ainda serão executados na minha administração. Os questionamentos foram direcionados ao prefeito de Ji-Paraná e receberam respostas que ajudam a explicar o nosso dia a dia”, afirmou Affonso Cândido.

“A recepção e a disponibilidade das equipes [da prefeitura] foram extremamente positivas e enriquecedoras. Na Prefeitura Municipal, foi possível observar de forma clara a complexidade da gestão administrativa e a importância da atuação jurídica na condução das políticas públicas e na legalidade dos atos administrativos”, admitiu Gabriela Eusafa.

“Na Câmara Municipal, os alunos puderam compreender mais de perto o funcionamento do poder legislativo local, especialmente, no que se refere ao processo legislativo, à função fiscalizadora e ao papel dos vereadores na representação da sociedade, o que contribuiu significativamente para a consolidação dos conteúdos estudados”.

“Já na Procuradoria-Geral do Município, destacou-se a relevância da atuação dos procuradores na defesa dos interesses do ente público, bem como na consultoria jurídica preventiva, aspecto fundamental para a segurança jurídica da administração pública”, acrescentou a professora.

Segundo ela, a visita aos órgãos públicos proporcionou aos alunos uma experiência prática valiosa e ampliou a compreensão sobre o papel das instituições públicas no Estado Democrático de Direito. “São importantes iniciativas como essa para a formação acadêmica, uma vez que aproximam o estudante da realidade profissional que encontrará após a graduação”, avaliou.