Sistemma mantém coleta de resíduos nos distritos em ritmo intenso e reforça estrutura para garantir atendimento regular

Por Comunicação Sistema Serviços Urbanos

Publicada em 29/04/2026 às 10h00

A Sistemma Serviços Urbanos segue com a operação de coleta de resíduos sólidos nos distritos de Porto Velho em ritmo intenso, mantendo o cronograma de atendimento e reforçando o compromisso com a regularidade dos serviços prestados à população das regiões mais afastadas da capital.

Com estrutura própria reforçada e equipes mobilizadas diariamente, a empresa mantém a coleta de segunda a sábado, atendendo localidades como União Bandeirantes, Nova Mutum, Rio Pardo, Jaci-Paraná, Vista Alegre, Califórnia, Extrema, Vila da Penha, Fortaleza do Abunã e Abunã, garantindo mais eficiência e agilidade na limpeza urbana.

Para assegurar a execução dos serviços, a Sistemma conta com uma operação estruturada com três caminhões compactadores, um caminhão caçamba, um furgão, além de uma equipe formada por sete motoristas, 14 coletores e um encarregado geral, responsável pelo acompanhamento direto das atividades em campo.

Segundo a direção da empresa, o trabalho desenvolvido nos distritos tem apresentado resultados positivos, com boa aceitação da população e cumprimento regular das rotas estabelecidas, mesmo diante dos desafios logísticos característicos das áreas mais distantes.

A atuação contempla tanto a região de União Bandeirantes e adjacências quanto o chamado outro lado da ponte, ampliando a cobertura e garantindo que a coleta aconteça de forma organizada e contínua em todas as localidades previstas no cronograma operacional.

Na região de União Bandeirantes, a coleta acontece em União Bandeirantes, Nova Mutum, Rio Pardo e Jaci-Paraná, distribuída ao longo da semana para assegurar o atendimento completo das localidades.

Já no outro lado da ponte, a operação atende Vista Alegre, Califórnia, Extrema, Vila da Penha, Fortaleza do Abunã e Abunã, mantendo o cronograma semanal com regularidade e acompanhamento permanente das equipes.

A Sistemma reforça que o objetivo é consolidar uma prestação de serviço eficiente, humanizada e contínua, garantindo melhores condições de limpeza urbana e mais qualidade de vida para os moradores dos distritos de Porto Velho.

A empresa segue acompanhando diariamente a execução das rotas e realizando os ajustes necessários para fortalecer ainda mais a operação, assegurando que a coleta continue acontecendo de forma organizada, responsável e com resultados efetivos para toda a população.

CONFIRA O CRONOGRAMA COMPLETO DOS DISTRITOS:

Região de União Bandeirantes e adjacências

Segunda-feira

* União Bandeirante

* Nova Mutum

Terça-feira

* Rio Pardo

* Jaci-Paraná

Quarta-feira

* Nova Mutum

* União Bandeirante

Quinta-feira

* Jaci-Paraná

Sexta-feira

* União Bandeirante

* Nova Mutum

* Rio Pardo

Sábado

* Jaci-Paraná

Outro lado da ponte

Segunda-feira

* Vista Alegre

Terça-feira

* Califórnia

* Extrema

Quarta-feira

* Vila da Penha

* Fortaleza do Abunã

* Abunã

Quinta-feira

* Vista Alegre

Sexta-feira

* Califórnia

* Extrema

Sábado

* Vista Alegre

* Fortaleza do Abunã

* Abunã