Deputada Lebrinha destaca entrega de beneficiadora de café para fortalecer produção rural em São Francisco do Guaporé

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/04/2026 às 09h57

A deputada estadual Lebrinha destacou, em publicação nas redes sociais, a destinação de recursos para a aquisição de uma beneficiadora de café no município de São Francisco do Guaporé. O investimento, no valor de R$ 500 mil, foi direcionado à Associação ASTEF, com o objetivo de fortalecer a produção rural e melhorar as condições de trabalho dos produtores locais.

Durante agenda no município, a parlamentar acompanhou a entrega do equipamento ao lado de lideranças locais, entre elas o vereador Agnielde Benici Adorno e representantes da associação. Na ocasião, Lebrinha ressaltou a importância do investimento para uma região reconhecida pela produção agrícola.

“É meio milhão de reais aqui para a ASTEF. Tenho certeza que isso será de muita utilidade para uma região que é produtora. Precisamos incentivar o nosso produtor rural”, afirmou a deputada.

O presidente da associação também destacou o impacto positivo da iniciativa. “Estamos aqui para receber essa maquininha, que vai ser de ótimo uso para nós”, disse.

Segundo Lebrinha, a entrega do equipamento representa mais estrutura para o campo, contribuindo para a melhoria da qualidade do trabalho e impulsionando a produção local. A deputada reforçou ainda que a destinação de recursos públicos deve priorizar ações que gerem desenvolvimento e oportunidades para quem vive na zona rural.