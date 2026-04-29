Deputado Dr. Luís do Hospital destaca sucesso da 16ª edição do Barco Cross em Jaru
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 29/04/2026 às 09h43
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O deputado estadual Dr. Luís do Hospital (NOVO) ressaltou a importância da realização da 16ª edição do Barco Cross, evento esportivo tradicional que movimentou o município de Jaru e atraiu participantes e público de toda a região.

De acordo com o parlamentar, a competição reforça o potencial turístico e esportivo do interior de Rondônia, além de impulsionar a economia local. “O Barco Cross já se consolidou como uma das grandes atrações da região, reunindo esporte, lazer e oportunidades para o comércio local”, destacou.

O deputado também parabenizou os organizadores, competidores e todos os envolvidos na realização do evento, reconhecendo o esforço coletivo para o sucesso da iniciativa. Ele fez menção especial ao prefeito Jeverson Lima, ao vice-prefeito Grécio Benedito, ao empresário João Gonçalves, ao presidente da Associação Agrorural de Jaru, João Gonçalves Júnior, e aos vereadores do município pelo apoio institucional.

Dr. Luís do Hospital reafirmou o compromisso de seguir apoiando ações que promovam o desenvolvimento regional. “Eventos como esse fortalecem a identidade local, incentivam o turismo e geram renda para a população. Nosso mandato está à disposição para contribuir com iniciativas que valorizem o povo de Rondônia”, concluiu.

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