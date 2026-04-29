Secretaria de Esportes promove Congresso Técnico da Copa dos Servidores em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 29/04/2026 às 09h49

Na noite desta terça-feira (28), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), realizou o Congresso Técnico da Copa dos Servidores de Futebol Society 7. O encontro definiu os principais detalhes da competição, como regulamento e data de início dos jogos, previstos para começar no dia 12 de maio, no Estádio Municipal Antônio Bianco (Biancão).

De acordo com a organização, as partidas serão disputadas nas noites de terças-feiras, no Biancão. A premiação para a edição 2026 prevê R$ 2 mil e troféu para a equipe campeã, enquanto o segundo lugar receberá R$ 1 mil e troféu. A competição tem como principal objetivo promover a integração, união e motivação entre os servidores públicos, incentivando a prática esportiva e fortalecendo os laços de amizade e companheirismo.

Até o momento, oito equipes estão confirmadas na disputa: Semosp, PF/PRF, Semasf, Polícia Militar (PM), Semed, Semad e Semes. Outras equipes ainda podem se inscrever até o dia 8 de maio, conforme estabelecido pela coordenação do evento.

O coordenador da competição, Vilson Mendes, destacou que, para a edição deste ano, poderão participar jogadores de qualquer área, desde que sejam servidores públicos. Segundo ele, a Copa dos Servidores é uma oportunidade de fortalecer a união entre profissionais das esferas municipal, estadual e federal. “A copa representa uma grande oportunidade de união e interação entre os servidores, em um espaço de descontração, socialização e diversão”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, ressaltou o apoio da gestão para a realização do evento. “A união entre os servidores públicos é fundamental, inclusive para o entrosamento necessário entre os setores. O apoio do prefeito Affonso Cândido para esse evento é total”, enfatizou.