FFER Conquista mais uma vaga na Copa do Brasil Sub-20/2026

Por FFER

Publicada em 29/04/2026 às 09h30

O futebol rondoniense conquistou mais uma vaga em competições nacionais, na manhã desta terça feira o vice presidente da FFER anuciou a conquista da segunda vaga na Copa do Brasil Sub-20, a competição prevista para começar no mês de setembro e com a final prevista para o dia 2 de dezembro, agora dois clubes devem representar Rondônia na Copa do Brasil da categoria.

O vice presidente da FFER divulgou a segunda na manhã desta segunda feira, "estou de volta ao escritório internacional da CBF, avisei que teria novidade para o futebol de rondoniense, após a reunião com o Grupo de Trabalho das Categorias de Base, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia conquistou mais uma vaga para a Copa do Brasil Sub-20, agora Rondônia terá dois representantes na Copa do Brasil - Sub-20 em 2026 mostrando esse novo momento do futebol do nosso Estado, seguimos trabalhando pelo nosso futebol de rondoniense", frisou Bruno Costa.

O União Cacoalense, atual campeão do Rondoniense Sub-20 e o Sport Genus vice campeão, serão os representantes de Rondônia na Copa do Brasil Sub-20 2026. O DCO, Departamento de Competições da FFER já abriu inscrições para o Rondoniense Sub-20 de 2026, os clubes devem confirmar a participação na competição até às 18h do dia 6 de maio.