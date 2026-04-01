1ª Corrida do Trabalhador acontece na próxima sexta-feira com premiação de R$ 9 mil

Por Ascom

Publicada em 28/04/2026 às 14h20

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, promove na próxima sexta-feira (01), a 1ª Corrida do Trabalhador, que terá premiação total de R$ 9 mil, além de troféus e medalhas, e faz parte da programação da 35ª Festa do Trabalhador.

A concentração dos 400 corredores inscritos tem início às 5h, na avenida Dom Pedro I, em frente à Praça Sebastião Dias de Almeida. Os participantes poderão retirar os kits na quinta-feira (30), das 13h30 até as 20h, na sede da Semecelt, localizada no estádio Leal Chapelão. É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.

A largada está marcada para as 6h, e o percurso da corrida será da Dom Pedro até a rua Princesa Isabel, segue pela Rio Branco, Goiás, avenida Padre Adolpho Rohl e retorna à avenida Dom Pedro, onde será finalizado. A prova terá 1h20 de duração, a contar a partir da chegada do primeiro colocado.