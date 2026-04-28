Campus Colorado do Oeste seleciona professores substitutos de Agronomia e Biologia

Por IFRO

Publicada em 28/04/2026 às 15h17

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores substitutos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste. A seleção é para as áreas de Agronomia e de Biologia.

A inscrição é gratuita e pode ser feita de 24 de abril até 3 de maio de 2026, exclusivamente pela internet através do formulário eletrônico, conforme normas detalhadas do Edital 22/2026/COL/IFRO, que se encontra disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2026-22

Para concorrer, a pessoa interessada deve possuir uma das formações exigidas na respectiva área. Para a área de Agronomia, a formação exigida é graduação em Agronomia ou em Engenharia Agronômica. Para a área de Biologia, a formação exigida é Licenciatura em Biologia ou em Ciências Biológicas. Quem for contratado como Professor Substituto por esta seleção terá exercício no Campus Colorado do Oeste do IFRO, ministrando aulas presenciais.

Neste processo é prevista uma vaga para cada área, sendo que para a área de Biologia a vaga é preferencial para Pessoas Pretas, Pardas, Indígenas ou Quilombolas (PPPIQ), conforme detalhado no edital. Além das vagas de contratação imediata, candidatos aprovados dentro do limite de classificação permanecerão em cadastro reserva, podendo ser convocados posteriormente para o Campus Colorado ou para outras unidades do IFRO, dentro do prazo de validade do certame.

A contratação será por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do IFRO, com lotação no Campus Colorado do Oeste. O cargo é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 4.478,03 a R$ 8.340,33, de acordo a titulação já possuída pela pessoa na contratação, além de outros auxílios, conforme detalhado no edital.

A seleção será dividida em duas etapas. A primeira é a Prova de Desempenho Didático, que será virtual e está prevista para ocorrer entre os dias 11 a 13 de maio de 2026. A segunda etapa é a Prova de Títulos, de caráter classificatório. Os detalhes da execução e responsabilidades de quem participar das provas, como o envio prévio do plano de aula, bem como o cronograma completo do processo, constam no Edital 22/2026/COL/IFRO, disponível em: