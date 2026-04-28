Dr. Luis do Hospital reforça apoio a educação durante evento no Teatro Palácio das Artes
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 28/04/2026 às 15h20
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SAERO destaca desempenho de escolas em Rondônia e reúne autoridades em evento no Teatro Palácio das Artes

 O reconhecimento a escolas de diferentes municípios de Rondônia marcou um evento realizado no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, a partir dos resultados apresentados pelo Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (SAERO). O desempenho evidenciado pelo levantamento foi associado ao trabalho desenvolvido nas unidades de ensino ao longo do ano.

A presença de autoridades políticas e educacionais também foi registrada durante a agenda. O deputado estadual Dr. Luis do Hospital esteve no local acompanhado do prefeito de Jaru, Jeverson Lima, e da secretária municipal de educação, Cleide, acompanhando a cerimônia que reuniu profissionais da área e gestores públicos.

De acordo com a manifestação do parlamentar, os resultados obtidos refletem o impacto direto do trabalho realizado nas escolas. Ele afirmou que, quando a educação é tratada com prioridade, os efeitos se tornam visíveis por meio do desempenho apresentado. O momento, segundo ele, também simboliza o esforço coletivo de profissionais que atuam em diferentes regiões do estado.

A avaliação divulgada pelo SAERO foi apontada como indicativo do avanço educacional em Rondônia, reunindo dados que refletem a atuação de escolas e equipes pedagógicas. O evento consolidou o reconhecimento institucional ao trabalho desenvolvido nas redes de ensino e reforçou a participação de representantes públicos no acompanhamento das políticas educacionais. 

 

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