Dr. Fernando Máximo destina R$ 310 mil para a APAE de Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 15h07

O deputado federal Dr. Fernando Máximo destinou R$ 310 mil, oriundos de emendas parlamentares, para suprir as necessidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.

Ao conhecer as instalações da APAE de Ji-Paraná, Dr. Fernando Máximo destacou a satisfação em atender reivindicações sociais, principalmente aquelas provenientes de instituições filantrópicas, como é o caso da APAE.

“Trouxe este recurso para ajudar essas pessoas que estão aqui, que tanto precisam e que são tratadas com carinho, fraternidade e amor. Este é um de tantos outros recursos que estão por vir, pois já firmo o compromisso de continuar destinando recursos para atendê-las”, reforçou o deputado federal.

“Muito obrigado, mais uma vez, em nome da APAE e de toda a diretoria. Gostaria de dizer que o deputado Dr. Fernando sempre será bem-vindo por aqui, assim como toda ajuda é bem-vinda, porque faz grande diferença para as nossas vidas e para a vida daqueles que dependem da associação”, declarou o presidente da APAE, Hugo Araújo.

Opinião semelhante também é compartilhada pela diretora da APAE, Maria José. “Nós queremos agradecer ao deputado Dr. Fernando Máximo por se lembrar de nós, em nome dos nossos assistidos. Sabemos o quanto é importante esse recurso ter chegado e, com certeza, será muito bem investido e transformará muitas vidas todos os dias. Esperamos que o deputado continue fazendo a diferença na educação especial”, completou a gestora.

O encontro também contou com a presença do vereador Márcio Freitas e da cuidadora da APAE, Maiele, que acompanharam a visita institucional do parlamentar à sede da associação.