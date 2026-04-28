Corregedor-Geral do MPRO é homenageado em solenidade da OAB Rondônia

Por GCI)

Publicada em 28/04/2026 às 15h46

O Corregedor-Geral do Ministério Público de Rondônia (MPRO), Héverton Alves de Aguiar, foi homenageado durante a entrega de credenciais a 55 novos advogados, realizada nesta segunda-feira (27/4), em Porto Velho. Ele atuou como paraninfo da turma. A cerimônia ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), sob coordenação do presidente da instituição, Márcio Nogueira, com a presença de familiares dos novos advogados.

Durante a solenidade, o Corregedor-Geral afirmou que o convite para ser paraninfo representa o reconhecimento do diálogo entre instituições do sistema de justiça. Segundo ele, a advocacia e o Ministério Público compartilham o objetivo de promover a justiça.

Ao se dirigir à turma, ele destacou que o Direito deve ser usado como um instrumento para garantir dignidade às pessoas. Disse ainda que o exercício da advocacia exige mais do que o conhecimento das leis. Para ele, é necessário agir com sensibilidade, coragem e humildade.



Héverton Alves de Aguiar também afirmou que os novos advogados iniciam uma nova etapa. Segundo ele, cada profissional pode contribuir para reduzir conflitos e promover soluções. Ressaltou que o Direito é um meio para alcançar resultados na vida das pessoas.

Homenagem



Durante o evento, o Corregedor-Geral recebeu a comenda Nei Luiz de Freitas Leal. A homenagem reconhece a atuação na defesa da justiça e na construção de um sistema mais próximo da sociedade. Ele também recebeu uma caneta gravada com seu nome e um certificado.

Presentes entregues pelo presidente da OAB, que destacou a trajetória do paraninfo, bem como enalteceu a participação dele no evento.

Ao agradecer, Héverton Alves de Aguiar afirmou que a homenagem amplia o compromisso com a ética e com o serviço público. Ele destacou que Nei Leal teve papel relevante na advocacia em Rondônia e que a homenagem reforça valores comuns entre as instituições. “Este reconhecimento fortalece a minha responsabilidade de continuar atuando com respeito às diferenças e foco no bem coletivo para a pacificação social”, concluiu.