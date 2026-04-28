Por portalp1

Publicada em 28/04/2026 às 09h09

O atleta Cauã Siqueira Sena, de 10 anos, aluno da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Jaru (RO), conquistou a medalha de ouro na 3ª Copa Municipal de Natação, realizada neste domingo (26), em Ariquemes.

A competição aconteceu no Clube do Sintero e reuniu nadadores de diversas cidades do estado, como Porto Velho, Ji-Paraná e o próprio município de Ariquemes.

Estreia com vitória

Mesmo com apenas seis meses de treinamento, Cauã participou pela primeira vez de uma competição oficial e já garantiu o primeiro lugar na prova de 50 metros crawl.

De acordo com informações, o atleta teve uma boa largada e manteve ritmo constante durante toda a prova, finalizando com o tempo de 52 segundos e abrindo vantagem sobre os demais competidores.

Incentivo e apoio

Cauã é filho de Neidilane Estêvão Siqueira Sena e Wellington Santos Sena. O resultado, segundo pessoas próximas, é reflexo da dedicação do atleta e do apoio recebido ao longo do processo de treinamento.

A professora Edicarla Rafaela Vieira Souza foi responsável por incentivar a participação na competição. Já o presidente da AABB de Jaru, Claudemir de Andrade, contribui com a disponibilização do espaço para os treinos.

Aluno de 10 anos da AABB de Jaru conquista ouro em competição de natação em Ariquemes, RO

Destaque no esporte local

A conquista reforça o potencial do jovem atleta e evidencia a formação de novos talentos esportivos em Jaru. A expectativa é de que ele continue participando de competições e evoluindo na modalidade.