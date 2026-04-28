FFER abre período de inscrição para o Rondoniense Sub-20

Por FFER

Publicada em 28/04/2026 às 08h53

O DCO, Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado Rondônia abriu período de inscrição para o Rondoniense Sub-20, o DCO encaminhou comunicado com o prazo, para confirmação de particpação na competição até às 18h do dia 6 de maio. Para confirmar participação no Rondoniense Sub-20, o clube deve preencher o termo de confirmação e encaminhar por email ao DCO.

O clube deve encaminhar também; Certidões Negativa de débitos junto a FFER e TJD/RO; Estar com os recadastramentos da CBF e FFER recolhidos no ano de 2026; Juntar documento do CNPJ atualizado pela Receita Federal; Autorização do proprietário do estádio (Governo ou Munícipio) para uso da praça esportiva como mandante de partida durante a competição. A Competição está prevista para começar no dia 14 de junho.

O campeão do Rondoniense Sub-20 se garante na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil da categoria. Caso seja possível, a FFER atua para que mais clubes possam representar o futebol rondoniense nas competições.