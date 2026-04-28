Maurício declara apoio a Flávio Bolsonaro, diz que bancada foi “atropelada” na decisão sobre pedágios da BR-364 e reforça candidatura de Hildon Chaves ao governo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/04/2026 às 09h54

O deputado federal Maurício Carvalho participou do podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, onde fez uma análise abrangente do cenário político de Rondônia e do país. Ao longo da entrevista, o parlamentar abordou articulações para as eleições de 2026, comentou sua atuação como coordenador de bancada, criticou a execução de recursos públicos e avaliou decisões recentes que impactam diretamente a economia regional, especialmente na área de infraestrutura.

Ao tratar do cenário nacional, Maurício deixou claro seu posicionamento político ao declarar apoio ao senador Flávio Bolsonaro, destacando não apenas alinhamento ideológico, mas também relação pessoal próxima. Segundo ele, trata-se de alguém que tem sua admiração, respeito e voto, afirmando inclusive que estará nas ruas defendendo sua eleição para a Presidência da República, caso a candidatura se confirme.

“O Flávio é meu amigo pessoal, tem a minha admiração, o meu respeito e tem o meu voto. Vou estar nas ruas lutando para que ele seja presidente da República.”

Na sequência, o deputado entrou em um dos temas mais sensíveis da entrevista: a concessão da BR-364. Maurício afirmou que a bancada federal de Rondônia foi “atropelada” no processo que resultou na implantação dos pedágios, ressaltando que a decisão não passou pela Câmara dos Deputados. Para ele, houve falha na condução política e ausência de debate no Legislativo, o que, segundo sua avaliação, comprometeu a capacidade de reação dos parlamentares diante de um modelo que considera prejudicial.

“Infelizmente, eu digo que a bancada, nesse quesito, ela foi atropelada.”

“Isso não passou pela Câmara Federal.”

O parlamentar também criticou o impacto econômico da medida, classificando os valores cobrados como elevados e afirmando que o pedágio tende a afetar diretamente a produção e o cotidiano da população. Em outro momento, ampliou o tom das críticas ao tratar da gestão de recursos públicos, especialmente na saúde, ao dizer que falta capacidade administrativa para executar verbas já disponíveis, citando inclusive o risco de o estado perder cerca de R$ 100 milhões por falta de utilização dentro do prazo.

Por fim, no campo político local, Maurício reforçou seu papel na articulação da pré-candidatura de Hildon Chaves ao governo de Rondônia. O deputado demonstrou confiança no projeto, destacando a trajetória do ex-prefeito e afirmando que a população do estado ainda terá a oportunidade de conhecer melhor seu perfil e capacidade de gestão ao longo do processo eleitoral.

“Eu não tenho dúvidas que a população vai conhecer quem é Hildon Chaves.”

Assista à entrevista na íntegra: