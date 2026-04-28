Limpeza urbana avança em três avenidas da capital; serviços contemplam vias de grande fluxo da capital

Por Secom

Publicada em 28/04/2026 às 11h07

A Prefeitura de Porto Velho realizou ações de limpeza urbana em importantes corredores da capital: a Avenida Santos Dumont, a Avenida Jorge Teixeira e a Avenida Imigrantes.

Os serviços incluíram varrição, retirada de resíduos, capina e manutenção geral, garantindo mais organização, limpeza e melhor aspecto visual para a cidade.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da ação para devolver dignidade e cuidado aos espaços públicos: “Esse é um compromisso da nossa gestão com a população, que merece viver em uma cidade bem cuidada. Por muitos anos a limpeza não era prioridade em Porto Velho. Agora temos zeladoria constante, promovida com muito carinho e responsabilidade por todos os envolvidos”.

A iniciativa reforça o trabalho de zeladoria urbana que vem sendo intensificado pela atual gestão, promovendo melhorias em locais de grande circulação e devolvendo aos moradores uma realidade que há muitos anos não era vista na capital.