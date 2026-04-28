Luana Piovani justifica crítica a Virginia com versículo bíblico e analogia polêmica

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 28/04/2026 às 11h24

A polêmica entre Luana Piovani e Virginia Fonseca ganhou novos desdobramentos nas redes sociais nesta terça-feira (28). O conflito, que inicialmente girava em torno da divulgação de plataformas de apostas online por influenciadores, agora incorpora referências bíblicas e uma analogia sobre responsabilidade e consequências de ações públicas. Ambas as justificativas foram repostadas pela atriz em suas redes sociais, ampliando o debate.

O que aconteceu

A polêmica entre Luana Piovani e Virginia Fonseca, sobre a divulgação de apostas online, escalou com novas repostagens da atriz.

O debate inicial se expandiu para discussões sobre responsabilidade e as consequências das ações públicas dos influenciadores.

Piovani repostou conteúdos que citam versículos bíblicos e uma analogia sobre os impactos geracionais dos atos.

O conflito entre as duas teve início após Luana Piovani criticar a divulgação de plataformas de apostas online por influenciadores digitais. A fala de Piovani repercutiu fortemente e gerou reação de Virginia Fonseca, que respondeu em tom de desabafo, afirmando que não aceitaria a inclusão de seus filhos na discussão pública.

Em meio ao debate, uma publicação na rede social X (antigo Twitter) defendeu que a discussão não se limitava a uma “briga de celebridades”, mas sim às consequências reais da divulgação desse tipo de serviço, especialmente sobre famílias afetadas por perdas financeiras. O conteúdo também gerou reações sobre o limite ético de envolver crianças na polêmica.

As justificativas e a repercussão do caso

Luana falou em “lágrimas de crocodilo” após Virginia postar um vídeo chorando. Ela compartilhou uma gravação sobre repressão policial a indígenas e afirmou, sem citar o nome da influenciadora: “É isso que me faz chorar. Entende? Coisa séria, muito séria. Por favor, não me venha com lágrimas de crocodilo”.

Piovani também postou uma foto que dizia “ser odiada por quem não presta é um mérito”. Luana Piovani escreveu na postagem: “Lê de novo, p*rra. Caguei pros que não gostam”.

Foi nesse contexto que a criadora desta publicação, citada anteriormente, compartilhou versículos bíblicos que mencionam a ideia de consequências geracionais, como trechos de Êxodo 20:5, Êxodo 34:7 e Números 14:18. Piovani repostou o trecho dos versículos bíblicos em suas redes sociais.