De autoria de Pastor Evanildo (PSD), Porto Velho ganha mês dedicado à prevenção de doenças virais

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 12h02

A Câmara Municipal de Porto Velho aprovou o Projeto de Lei nº 5063/2026, de autoria do vereador Pastor Evanildo (PSD), que institui o Mês Municipal de Prevenção às Doenças Virais no município. A proposta tem como objetivo promover ações de conscientização, informação e educação em saúde, incentivando a população a adotar medidas preventivas e a buscar atendimento adequado quando necessário.

As atividades deverão ser realizadas anualmente no mês de abril, período em que também é celebrado o Dia Mundial da Saúde. Durante a apresentação do projeto, o vereador destacou a importância da prevenção no combate a doenças virais, lembrando os desafios enfrentados nos últimos anos com enfermidades como Covid-19, gripe, dengue e Mpox.

“Em muitos casos, a melhor forma de combater essas doenças não é apenas o tratamento, mas sim a prevenção. Precisamos fortalecer essa cultura em nossa cidade”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou o papel dos profissionais de saúde, que atuam diariamente na linha de frente, e defendeu a valorização desses trabalhadores. Segundo o texto aprovado, a iniciativa não prevê criação de novas despesas ou estruturas, mas busca estimular atitudes simples que podem fazer grande diferença na proteção da população.

Com a aprovação, o município passa a contar com um período oficial dedicado à promoção de práticas preventivas, visando proteger famílias, crianças, idosos e toda a comunidade. A proposta segue agora para sanção do Poder Executivo.