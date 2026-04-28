Thiago Flores comemora a reinauguração da sede da Polícia Militar Mirim em Ariquemes 

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 11h31

ARIQUEMES, RO – O Deputado Federal Thiago Flores (União Brasil-RO) participou, remotamente, da solenidade de reinauguração da sede da Polícia Militar Mirim de Ariquemes. O prédio passou por uma ampla reforma em sua estrutura após a destinação de R$ 121.200,00 de emendas parlamentares destinadas por Thiago, garantindo melhores condições de atendimento, salas de aula renovadas e espaços adequados para as atividades cívicas e educativas desenvolvidas com crianças e adolescentes do município.

A revitalização da sede visa oferecer um ambiente digno para os instrutores e alunos, fortalecendo as ações de prevenção e inclusão social realizadas pela Polícia Militar de Rondônia. O projeto é referência no estado ao trabalhar valores como disciplina, hierarquia e civismo, retirando jovens da vulnerabilidade e preparando-os para o futuro.

Para o Deputado Thiago Flores, investir na PM Mirim é investir na base da sociedade. "Como defensor da segurança e da família, fico muito feliz em ver a nossa Polícia Militar Mirim com uma casa nova e estruturada. Projetos assim mudam o destino dos nossos jovens, ensinando o caminho do bem e do respeito. Reformar este espaço é garantir que esse trabalho de excelência continue transformando vidas em Ariquemes e em todo o Vale do Jamari", afirmou o parlamentar.