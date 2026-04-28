Pré-candidata Sílvia Cristina reforça que aprendeu a exercer um mandato olhando no olho da população

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 11h32

A pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, tem realizado agendas na capital e no interior, reforçando as parcerias com lideranças e fortalecendo a sua pré-candidatura, com diálogo aberto em todas as regiões do Estado.

“Sempre percorremos os municípios, olhando no olho da população e acolhendo demandas. Mas, agora o momento é diferente: estamos fortalecendo a nossa pré-candidatura ao Senado e estabelecendo um diálogo com lideranças da capital e do interior, baseado no nosso trabalho já realizado e no nosso compromisso de seguir cuidando das pessoas”, disse a deputada, que no final de semana esteve em Jaru, participando do Barco Cross, evento com grande participação popular,

Nessas andanças, Sílvia tem conversado com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas, empresariais e de outros segmentos, que estão interessadas em conhecer melhor a sua pré-candidatura. “Temos assegurado um fortalecimento de nosso projeto, recebendo adesões e apoios em todos os cantos de Rondônia. No Cone Sul, por exemplo, todos os sete prefeitos fecharam apoio ao nosso nome como pré-candidata ao Senado, fato inédito na política rondoniense”, detalhou Sílvia.

Deputada federal já em seu segundo mandato, Sílvia Cristina apontou ainda que sua movimentação pelos municípios, não ocorre apenas por ser período de pré-campanha.

"O nosso mandato não é de gabinete, de ficar esperando. É claro que estamos sempre de portas abertas para todos, mas gostamos de ir aos municípios, acolher as demandas, acompanhar as obras e ações que asseguramos, e reafirmar as parcerias com os municípios, para levar benefícios que possam, efetivamente, chegar a quem mais precisa. É como sempre afirmo: só faz sentido estar na política se for para ajudar a melhorar a vida das pessoas!", declarou.