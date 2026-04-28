Com economia aquecida, Rondônia renova vagas de emprego e conta com 2.192 oportunidades

Por Vanessa Moura

Publicada em 28/04/2026 às 11h51

O mercado de trabalho começa a última semana de abril com oportunidades para quem busca uma recolocação ou o primeiro emprego. De acordo com o governo de Rondônia, há 2.192 vagas abertas, sendo 398 novas vagas distribuídas no estado, além de 40 vagas para jovem aprendiz. As oportunidades podem ser consultadas por meio da plataforma, que conecta, gratuitamente, talentos a empresas rondonienses.

Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), responsável pela coordenação das ações do Sistema Nacional de Emprego em Rondônia (Sine-RO), mais de 7,1 mil empresas estão cadastradas na plataforma, facilitando que os rondonienses encontrem oportunidades em diversas áreas profissionais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o estado está entre as melhores posições do Brasil em desenvolvimento econômico e entre as menores taxas de desocupação do país, o que reflete em um mercado de trabalho com expressiva quantidade de vagas e na transformação da qualidade de vida. ‘‘Através desta plataforma, o governo conecta pessoas ao trabalho, em ambiente de negócios aquecido por novas vagas constantemente, o que evidencia que o estado tem conquistado um cenário especial para quem quer empreender e trabalhar.’’

DESTAQUES DAS NOVAS VAGAS

Ji-Paraná: lidera o ranking de aberturas com 98 vagas, com forte demanda para ajudante de carga e descarga (16) e vendedor (14).

Porto Velho: a capital oferece 86 oportunidades, destacando-se os cargos de fiscal de prevenção de perdas e atendente de cafeteria, ambos com 10 vagas cada.

Jaru: apresenta 67 vagas, com destaque para estoquista e desossador (8 vagas cada).

Cacoal: soma 40 novas vagas, sendo a maior demanda para técnico em fibras ópticas (10).

Rolim de Moura: disponibiliza 38 postos, com ênfase em auxiliar de linha de produção (10).

COMO SE CANDIDATAR

Os interessados podem acessar a plataforma para consultar todas as vagas, realizar o cadastro ou atualizar o currículo: geracaoemprego.ro.gov.br. Para jovem aprendiz, as oportunidades podem ser verificadas neste link:,