Vereadora diz que parceria com deputado Cirone acelera desenvolvimento de Cerejeiras

Por Eli Batista

Publicada em 28/04/2026 às 11h36

A vereadora Gercimara Barbosa disse que o deputado estadual Cirone Deiró tem sido um parceiro importante para Cerejeiras, destinando recursos para diversas iniciativas, que visam melhorar a infraestrutura, a educação, a assistência social, a agricultura e o lazer no município. “Essa aliança não só acelera o desenvolvimento em setores chaves, como também fortalece a representatividade política, promovendo um crescimento sustentável e inclusivo para o município”, afirmou Gercimara.

Entre as ações do deputado, em favor do município, está a viabilização de recursos para a construção do Centro de Reabilitação e Equoterapia da APAE, ampliação da Feira Municipal, instalação de letreiro na entrada da cidade, aquisição de implementos agrícolas para associações de produtores rurais e de equipamentos e materiais para escolas. Cirone também tem sido parceiro de Cerejeiras, na realização de eventos culturais e competições esportivas.

De acordo com Gercimara, o apoio de Cirone é fundamental para o crescimento equilibrado de Cerejeiras, especialmente em um contexto de recursos limitados para municípios do interior. Segundo ela, o trabalho realizado pelo deputado tem feito grande diferença, principalmente na infraestrutura, educação, agricultura, lazer e assistência social, ajudando a cidade a se destacar como referência em iniciativas inovadoras, como a equoterapia. “Sem esse suporte estadual, muitos projetos ficariam estagnados”, explicou.

Na opinião de Gercimara, a parceria com Cirone representa um modelo eficaz de articulação política, entre o âmbito municipal e o estadual, resultando em diversos benefícios para a população local. “Essa colaboração permite que demandas locais sejam atendidas com recursos estaduais, superando limitações orçamentárias, comuns em cidades do interior”, disse a vereadora.