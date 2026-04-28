Fhemeron publica edital de processo seletivo com vagas para profissionais da saúde em Rondônia

Por Dinho Nascimento

Publicada em 28/04/2026 às 11h00

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) publicou, nesta segunda-feira (27), o EDITAL Nº 87/2026/SEGEP-GCP, na Edição 79 do Diário Oficial do Estado de Rondônia, referente ao processo seletivo com vagas para profissionais de diversas áreas da saúde. A seleção tem como objetivo reforçar as equipes de trabalho das unidades da Hemorrede Estadual, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo os serviços prestados à população rondoniense. A inscrição será realizada somente via internet no endereço, entre 30 de abril a 2 de maio, conforme estabelecido no edital.

As oportunidades contemplam os cargos de médico, enfermeiro, biomédico, farmacêutico, assistente social, nutricionista, técnico em laboratório e/ou técnico em hemoterapia e técnico em enfermagem. Os profissionais selecionados atuarão nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a valorização dos profissionais e o fortalecimento da rede pública de saúde seguem entre as prioridades da gestão estadual. “Seguimos investindo em pessoas, estrutura e eficiência para garantir atendimento de qualidade à população. O reforço das equipes da Fhemeron representa mais segurança e mais agilidade nos serviços essenciais à vida”.

O presidente da Fhemeron, Anilto Junior, enfatizou que o processo seletivo representa mais um avanço estratégico para a instituição. “Estamos fortalecendo nossa Hemorrede com profissionais qualificados, preparados para atuar com compromisso, humanização e excelência em todas as regiões do estado”, afirmou.

A Fhemeron é responsável pelo abastecimento de sangue e hemocomponentes para hospitais e unidades de saúde, além de realizar atendimentos transfusionais e campanhas permanentes de incentivo à doação. Com a chegada de novos profissionais, a expectativa é ampliar a assistência e garantir maior eficiência operacional.

Os interessados devem acompanhar o edital, onde constam informações sobre requisitos, inscrições, cronograma, etapas da seleção e demais orientações. A instituição reforça ainda o convite para que a população continue participando das campanhas de doação de sangue, gesto solidário que salva vidas todos os dias.

Municípios contemplados são: Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim.