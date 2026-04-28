Mateus Solano e a ex-mulher posam abraçadinhos no aniversário da atriz

Por R7

Publicada em 28/04/2026 às 11h12

Mateus Solano e Paula Braun na comemoração de aniversário da atrizReprodução/Instagram/@paulabraunoficial

Mateus Solano e Paula Braun seguem amigos, mesmo depois da separação, em setembro de 2025, após 17 anos juntos. Tanto que o ator fez questão de marcar presença na comemoração de aniversário de 47 anos dela em uma roda de samba no Rio neste sábado (25).

Em seu Instagram, Paula compartilhou diversos cliques da celebração. Mateus aparece em dois cliques, sendo que em um está dando um abraço apertado na ex-mulher.

“Ah, que alegria foi comemorar! Eu agradeço por cada centímetro de vida; eu amo tanto estar no mundo! Obrigada, amigos, por terem ido e feito ser do jeitinho que foi! Falta muita gente importante nas fotos! Amo vocês!“, legendou Paula.