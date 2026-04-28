Parceria amplia apoio à agricultura familiar; reunião articula programas e assistência técnica para produtores

Por Jean Carla Costa

Publicada em 28/04/2026 às 11h03

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), realizou uma reunião estratégica com representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) para discutir a ampliação de programas voltados ao fortalecimento da agricultura familiar no município.

O encontro contou com a presença do secretário da Semagric, Douglas Bener, e do superintendente federal do Desenvolvimento Agrário em Rondônia, Gervano Vicente, que representa o MDA no estado. A pauta principal foi a articulação de políticas públicas e programas que possam garantir mais apoio, assistência técnica e oportunidades de crescimento para os produtores rurais de Porto Velho.

Durante a reunião, o secretário Douglas destacou a importância da parceria entre os órgãos. “Esse diálogo com o MDA é fundamental para que possamos levar mais políticas públicas ao campo. Nosso objetivo é garantir que o agricultor familiar tenha acesso a programas que fortaleçam sua produção, gerem renda e melhorem sua qualidade de vida”.

Já o superintendente Gervano Vicente ressaltou o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento do setor. “Estamos trabalhando para ampliar o alcance dos programas do MDA em Rondônia, e Porto Velho é uma prioridade. A união com a Semagric é essencial para que essas ações cheguem de forma efetiva aos agricultores familiares”.

Para o prefeito Léo Moraes, a articulação fortalece o setor produtivo. “Estamos ampliando parcerias para garantir mais apoio e oportunidades aos produtores rurais”.

O compromisso da gestão municipal é buscar parcerias institucionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da zona rural, valorizando os produtores e impulsionando a economia local. A agricultura familiar tem papel fundamental no abastecimento alimentar e na geração de emprego e renda, sendo uma das principais bases do desenvolvimento rural. Por isso, iniciativas como essa são essenciais para garantir mais oportunidades e avanços para o setor.