Por ISTOÉ Gente

Publicada em 28/04/2026 às 11h16

O novo reality show “A Casa do Patrão” estreou na segunda-feira, 27 de abril, simultaneamente na Record TV e no Disney+, marcando o início de uma competição inédita e definindo Luis Felipe como o primeiro Patrão do jogo.

O participante já havia se destacado em uma dinâmica de dança das cadeiras mais cedo. Idealizado por Boninho, diretor conhecido pelo “BBB”, e apresentado por Leandro Hassum, o programa promete uma dinâmica de poder rotativo.

O que aconteceu

A estreia de “A Casa do Patrão” aconteceu em 27 de maio na Record TV e no Disney+, apresentando um novo formato de reality show.

Luis Felipe se tornou o primeiro Patrão da temporada após vencer uma prova e uma dinâmica de dança das cadeiras.

O programa, idealizado por Boninho e apresentado por Leandro Hassum, introduz um sistema de poder rotativo e casas temáticas.

A prova inaugural que concedeu a Luis Felipe o título de primeiro Patrão exigiu que os participantes acertassem bolas em quadrados coloridos. Acertar o quadrado azul permitia que o jogador escolhesse alguém para não ser Patrão, enquanto o vermelho resultava na perda da vez. Ser escolhido duas vezes para não ser Patrão levava à eliminação.

Jovan foi o primeiro a ser eliminado da disputa, após ser indicado por Jackson e Morena. A decisão final ficou entre Luis Felipe e Nikita, com Luis Felipe emergindo como o grande vencedor da prova.