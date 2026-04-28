Feira de artesanato e gastronomia reúne expositores e público em Cacoal

Por Eli Batista

Publicada em 28/04/2026 às 09h42

A 1ª Feira de Artesanato e Gastronomia para Gestantes, realizada no ultimo domingo (26), no Salão Paroquial da Igreja Sagrada Família, em Cacoal, foi considerada um sucesso de expositores e de público. O evento foi voltado ao universo da maternidade, com a exposição de roupas, acessórios e outros objetos infantis, além de itens personalizados e de decoração. Quem compareceu ao local pôde desfrutar também de pratos doces e salgados.

O evento foi idealizado pela coordenadora da Casa do Artesão, Heloisa Pereira Tsuno e contou com o apoio do deputado Cirone Deiró (União Brasil), de sua esposa Noeli Deiró e da vereadora Nice Condaque. “O deputado, sua esposa e a vereadora foram atuantes desde o início, até a concretização do projeto, contribuindo de forma decisiva, para que a feira alcançasse um sucesso além de nossas expectativas”, disse Heloisa.

A iniciativa contou ainda com o apoio do Conselho da Mulher Empreendedora (CMEC), Conselho Municipal de Cultura, Secretaria de Meio ambiente, Sebrae e da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), além de representantes de segmentos sociais locais, como Ana Cléa e Miriam Lacerda. “Essa união de esforços foi fundamental para viabilizar a realização da feira”, afirmou Heloisa.



O evento teve a participação de 41 expositores de Cacoal e municípios vizinhos. “Estamos felizes, porque a feira foi um sucesso, pois os participantes conseguiram fazer contatos, divulgar seus produtos e receber listas de encomendas, fortalecendo seus negócios, enquanto o público pôde conhecer novos fornecedores e desfrutar de momentos especiais”, disse Nice Condaque. Segundo ela, houve ainda, a emissão de mais de 20 carteiras de artesão.

Cirone Deiró afirmou que a feira cumpriu o papel de valorizar o artesanato, fomentar o empreendedorismo e proporcionar uma experiência positiva para os visitantes. “Foi um evento que ofereceu um ambiente acolhedor e familiar, conectando empreendedores e artesãos ao público consumidor, fortalecendo a economia local”, disse o deputado.