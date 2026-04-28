Tabloide diz que Trump e rei Charles III são parentes, e presidente dos EUA elogia:

Por G1

Publicada em 28/04/2026 às 10h29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (28) em suas redes sociais que "sempre quis morar no Palácio de Buckingham", e que falará disso com o rei Charles III e a rainha Camilla nas próximas horas durante visita oficial da realeza britânica.

A fala de Trump repercutiu uma notícia do tablóide britânico "Daily Mail", que afirmou nesta terça que Trump e Charles III são primos. A publicação disse ter feito uma reconstrução da árvore genealógica do presidente dos EUA (de ascendência escocesa) e que um ancestral em comum entre os dois é o "Rei James II da Escócia". (Veja na imagem abaixo)

"Uau, que legal. Eu sempre quis morar no Palácio de Buckingham!!! Vou falar com o rei e a rainha sobre isso daqui a alguns minutos!!!", afirmou Trump na rede social Truth Social.