Homem é preso vendendo computadores furtados da Semusa

Computadores furtados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) foram recuperados após uma ação iniciada pelos próprios servidores. O crime ocorreu na última sexta-feira (24), quando entre cinco e seis equipamentos foram levados do órgão.
Segundo a Polícia Militar, os funcionários identificaram um anúncio no Facebook com itens semelhantes e entraram em contato com o vendedor, negociando um encontro na região da Jatuarana. A PM foi acionada e acompanhou a abordagem.
No local, foi confirmado, por meio dos números de série, que os computadores pertenciam ao município. O suspeito afirmou ter comprado os aparelhos de outra pessoa por R$ 2.500, valor muito abaixo do mercado.
A polícia investiga a possível participação de outros envolvidos, inclusive com suspeita de facilitação interna.
O caso segue com a Polícia Civil.
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