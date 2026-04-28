Homem é preso vendendo computadores furtados da Semusa

Por pvhnoticias.com

Publicada em 28/04/2026 às 09h30

Computadores furtados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) foram recuperados após uma ação iniciada pelos próprios servidores. O crime ocorreu na última sexta-feira (24), quando entre cinco e seis equipamentos foram levados do órgão.

Segundo a Polícia Militar, os funcionários identificaram um anúncio no Facebook com itens semelhantes e entraram em contato com o vendedor, negociando um encontro na região da Jatuarana. A PM foi acionada e acompanhou a abordagem.

No local, foi confirmado, por meio dos números de série, que os computadores pertenciam ao município. O suspeito afirmou ter comprado os aparelhos de outra pessoa por R$ 2.500, valor muito abaixo do mercado.

A polícia investiga a possível participação de outros envolvidos, inclusive com suspeita de facilitação interna.

O caso segue com a Polícia Civil.