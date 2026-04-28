Condenado por tráfico de drogas é preso após tentativa de fuga em abordagem

Por hora1rondonia.com

Publicada em 28/04/2026 às 09h30

Uma ação da Polícia Militar resultou no cumprimento de um mandado de prisão definitiva na noite do último dia 27 de abril de 2026, em Porto Velho. A ordem judicial é decorrente de condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com informações policiais, a prisão ocorreu por volta das 21h15, na Rua da Beira, nas proximidades da Avenida Rio Madeira, durante patrulhamento ostensivo realizado por uma equipe da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar.

Durante o policiamento, os militares visualizaram um veículo Hyundai Creta trafegando em atitude considerada suspeita, o que motivou a abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor parou o automóvel no acostamento e desembarcou rapidamente, fugindo a pé em direção a uma área de mata, desobedecendo à ordem legal de parada.

Diante da situação, foi realizado um cerco policial com apoio de outra guarnição, que iniciou diligências nas imediações. Após buscas, o suspeito foi localizado e detido. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal ou no interior do veículo.

Entretanto, ao realizar consulta nos sistemas oficiais de segurança pública, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o abordado, expedido pela Justiça de Rondônia, com validade até agosto de 2041. A decisão judicial determina o cumprimento de pena de sete anos de reclusão em regime fechado por condenação definitiva relacionada ao tráfico de drogas.

Após a confirmação da ordem judicial, foi dada voz de prisão ao condenado, sendo-lhe garantidos todos os direitos constitucionais. Em razão da tentativa de fuga e para evitar nova evasão, foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a legislação vigente.

Como o detido apresentava escoriações provocadas durante a fuga pela área de mata, ele foi encaminhado inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Sul para avaliação médica. Em seguida, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Concluídos os procedimentos legais, o preso foi conduzido ao presídio da capital, onde permaneceu à disposição da Justiça para início do cumprimento da pena.

O veículo utilizado pelo suspeito foi liberado e entregue a uma pessoa responsável indicada no local. Objetos pessoais encontrados com o conduzido, incluindo telefone celular, relógio e corrente, foram devidamente apresentados e entregues na unidade prisional.

Segundo a Polícia Militar, a ação reforça o trabalho contínuo das forças de segurança no cumprimento de decisões judiciais e no combate ao tráfico de drogas, contribuindo para a manutenção da ordem pública e o fortalecimento da segurança na capital rondoniense.