FICCO/RO apreende armas de fogo e prende suspeito em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 28/04/2026 às 09h15

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) realizou, nesta segunda-feira (27/4), ação para combater o tráfico de drogas e a atuação de grupo criminoso em Porto Velho. Durante ação, foi realizada a prisão em flagrante de um suspeito responsável por atuar como distribuidor de entorpecentes e de guardião de armamentos pertencentes à organização.

A investigação apontou movimentação típica de comercialização de drogas no local. No imóvel, foram apreendidos entorpecentes, valores em espécie organizados em envelopes identificados, cadernos com anotações relacionadas à atividade criminosa, duas pistolas calibre 9mm, uma submetralhadora de uso restrito e 201 munições, bem como balanças de precisão e rádios comunicadores.

O investigado poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, de posse irregular de munição de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com possível incidência de agravantes relacionadas à participação em organização criminosa.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.