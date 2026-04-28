Escolas Maria de Fátima e Cora Coralina colocam Rolim de Moura entre os destaques de Rondônia no Saero

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 09h23

Rolim de Moura voltou a se destacar na educação pública estadual com o reconhecimento de duas unidades de ensino no Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero). A solenidade de premiação ocorreu nesta segunda-feira, 27, no teatro municipal de Porto Velho, reunindo representantes de diversas cidades rondonienses.

Entre os resultados celebrados, a Escola Maria de Fátima conquistou posição de destaque entre as escolas de Rondônia na etapa do 2º ano, demonstrando avanço significativo no processo de alfabetização e no desempenho dos estudantes nos anos iniciais.

Já a Escola Cora Coralina garantiu lugar entre as 10 melhores escolas do Estado na etapa do 5º ano, resultado que reforça o compromisso com a qualidade do ensino, o trabalho pedagógico consistente e o empenho de professores, gestores, servidores, alunos e famílias.

O reconhecimento estadual evidencia o fortalecimento da educação em Rolim de Moura e o esforço contínuo das equipes escolares na busca por melhores índices de aprendizagem. Os resultados também mostram que investimentos em acompanhamento pedagógico, planejamento e valorização do ensino têm refletido diretamente no desempenho dos estudantes.

A conquista foi comemorada pela comunidade escolar e representa motivo de orgulho para o município, que segue consolidando sua presença entre os destaques educacionais de Rondônia.