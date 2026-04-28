Trump critica Alemanha após chanceler dizer que EUA estão sendo humilhados na guerra:

Por G1

Publicada em 28/04/2026 às 15h43

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rebateu declarações do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que afirmou que os norte-americanos estão sendo humilhados na guerra contra o Irã. Nesta terça-feira (28), em uma rede social, Trump disse que a Alemanha está “indo mal” em vários aspectos.

Na segunda-feira (27), Merz afirmou durante uma visita a uma escola que os EUA parecem não ter uma estratégia clara para encerrar o conflito. Segundo ele, “os iranianos estão claramente mais fortes do que se esperava”.

“Uma nação inteira está sendo humilhada pela liderança iraniana, em particular pela chamada Guarda Revolucionária”, disse, em referência aos Estados Unidos.

A resposta veio no dia seguinte. Na Truth Social, Trump afirmou que Merz considera aceitável que o Irã tenha uma arma nuclear e disse que o chanceler “não sabe do que está falando”.

“Se o Irã tivesse uma arma nuclear, o mundo inteiro ficaria refém. Estou fazendo algo com o Irã, neste momento, que outras nações ou presidentes deveriam ter feito há muito tempo”, escreveu.

“Não é à toa que a Alemanha está indo tão mal, tanto economicamente quanto em outros aspectos!”

Apesar da declaração de Trump, não há registro de que Merz tenha defendido que o Irã tenha armas nucleares. Em 16 de abril, o chanceler afirmou que o programa nuclear militar iraniano deveria ser encerrado.

A Alemanha está entre os países da Otan que autorizaram os Estados Unidos a usar bases militares no território para ataques contra o Irã. A decisão, inclusive, foi elogiada por Trump. No início de março, durante visita de Merz à Casa Branca, o presidente afirmou que a Alemanha era uma parceira útil.

Com o avanço do conflito, no entanto, o chanceler passou a fazer críticas à guerra. Segundo o jornal “The Wall Street Journal”, as declarações levaram os EUA a avaliar o fechamento de uma base militar americana em território alemão.