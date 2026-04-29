Libertadores e Sul-Americana; Tabelinha Rondoniense: Bolsa Atleta e Competições em Rondônia

Por João Rafael Costa

Publicada em 29/04/2026 às 08h40

Cruzeiro vence Boca Juniors, Flamengo e Palmeiras jogam fora na Libertadores, e Botafogo lidera na Sul-Americana.

Libertadores - Reabilitação em grande estilo. Após tropeço na última rodada, o Cruzeiro bateu o Boca Juniors por 1 a 0 na terça-feira (28). Com o apoio da torcida e paciência para furar o bloqueio argentino — que jogou com um a menos no segundo tempo —, o time de Artur Jorge garantiu três pontos vitais.

O resultado coloca a Raposa na liderança momentânea do Grupo D, empatada com o Boca, mas em vantagem no confronto direto. Agora, o desafio é fora de casa contra a Universidad Católica-CHI.

Hoje

A quarta-feira de Libertadores promete fortes emoções para os brasileiros. Pelo Grupo A, o Flamengo visita o Estudiantes em duelo de gigantes. Já o Palmeiras vai ao Paraguai encarar o Cerro Porteño pelo Grupo F. Ambos buscam consolidar a liderança em seus grupos.

Mais cedo, às 18h, o Mirassol recebe o Always Ready no "Maião", precisando do fator casa para subir na tabela. Com o mata-mata no horizonte, cada ponto é fundamental na briga pela classificação continental.

Sul-Americana - O Botafogo ignorou as polêmicas extracampo e atropelou o Petrolero por 3 a 0, mantendo a invencibilidade e a liderança do Grupo E. Já o Santos buscou um empate por 1 a 1 contra o San Lorenzo com gol de Gabigol, mas segue em situação de alerta no torneio.

Em Bogotá, o São Paulo usou reservas e segurou o 0 a 0 contra o Millonarios. O resultado foi estratégico: o Tricolor segue líder isolado do Grupo C com sete pontos. O mês de abril termina com os brasileiros vivos na briga pelo título.

Fechando a rodada

Noite decisiva para os brasileiros na Sul-Americana. O Atlético-MG viaja ao Peru para enfrentar o Cienciano, líder do Grupo B. Fora da zona de classificação, o Galo aposta em um time alternativo para tentar assumir o topo.

Já o Grêmio vai ao Chile encarar o Palestino pelo Grupo F. O time de Luís Castro precisa da vitória para seguir na caça ao Montevideo City Torque, que tem 100% de aproveitamento. Com o novo regulamento, vencer é fundamental para evitar os playoffs e avançar direto!

Tabelinha Rondoniense

Jaru realiza Corrida do Trabalhador e celebra ouro na natação, enquanto Porto Velho lança Bolsa Atleta municipal.

Corrida - A 35ª Festa do Trabalhador em Jaru terá início agitado. A 1ª Corrida do Trabalhador acontecerá na sexta-feira (1º), com largada às 6h na Avenida Dom Pedro I. Além de medalhas e troféus, a competição distribuirá R$ 9 mil em premiação. Inscritos devem retirar os kits nesta quinta (30), das 13h30 às 20h, na Semecelt. O percurso passará pelas principais vias da cidade, com duração máxima de 1h20. Prepare o fôlego para celebrar o feriado com muito esporte e saúde.

Natação - O esporte de Jaru tem um novo campeão. O jovem Cauã Siqueira Sena, de apenas 10 anos, garantiu a medalha de ouro na 3ª Copa Municipal de Natação, em Ariquemes. Mesmo com apenas seis meses de treino na AABB, o atleta brilhou em sua estreia oficial, vencendo a prova de 50 metros crawl com o tempo de 52 segundos.

Com o apoio da família e da técnica Edicarla Souza, Cauã superou nadadores de várias cidades e surge como uma grande promessa das piscinas rondonienses. Parabéns, campeão.

Bolsa Atleta - O esporte em Porto Velho ganha um reforço de peso. A Prefeitura oficializou o programa Bolsa-Atleta Time Esporte Porto Velho, que pagará 12 parcelas mensais a competidores de base e alto rendimento. O benefício contempla desde estudantes até atletas de nível internacional, incluindo paratletas e técnicos.

Para participar, o esportista deve morar na capital há pelo menos um ano e estar federado. O suporte visa custear treinos, viagens e materiais, garantindo que os talentos sigam levando o nome da cidade ao pódio. Uma vitória histórica para a comunidade esportiva local.