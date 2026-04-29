Polícia Civil intensifica investigação de homicídio em área de conflito agrário

Por PC/RO

Publicada em 29/04/2026 às 09h45

Na manhã desta terça-feira (28), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizou mais uma relevante etapa investigativa relacionada a um homicídio ocorrido em área de conflito agrário na zona rural da capital.

A ação policial foi desencadeada após o recebimento de informações acerca da execução de um homem em região de difícil acesso. Diante das circunstâncias e da complexidade do ambiente, foi necessária a mobilização de equipes especializadas, a fim de garantir o acesso seguro à área, viabilizar o resgate do corpo da vítima e assegurar a preservação do local para a realização dos procedimentos periciais.

As informações preliminares indicam que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo em uma área de difícil acesso, o que demandou planejamento operacional específico para a atuação das equipes.

Equipes da Polícia Civil, em conjunto com a perícia técnico-científica, realizaram os levantamentos iniciais no local, com a coleta de vestígios e informações que subsidiarão a instrução do inquérito policial. A identificação da vítima, bem como a dinâmica, motivação e autoria do crime, seguem em apuração.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a elucidação de crimes contra a vida, a responsabilização dos autores e a promoção da segurança pública, atuando de forma integrada e estratégica no enfrentamento à criminalidade, inclusive em regiões de maior complexidade operacional.