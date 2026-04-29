Denarc prende foragido condenado a 46 anos, com pistola em condomínio

Por pvhnoticias.com

Publicada em 29/04/2026 às 09h30

Uma ação de policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc), na manhã desta quarta-feira (29), resultou na prisão do foragido da justiça Jeferson de A. M., 34 anos.

O flagrante aconteceu em um condomínio na Rua Dourado, bairro Lagoa, zona leste de Porto Velho.

Segundo o Denarc, a equipe deu cumprimento a ordem judicial de busca e apreensão na casa do criminoso condenado a 46 anos de cadeia por latrocínio, ocorrido no município de Ariquemes.

Após abordagem os Agentes localizaram no imóvel uma pistola calibre 9mm municiada, sendo feita prisão do criminoso considerado de alta periculosidade.