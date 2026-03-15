Motorista e passageiro são socorridos após acidente em Rolim de Moura

Por rolnews.com

Publicada em 15/03/2026 às 10h40

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (15) em Rolim de Moura. A ocorrência aconteceu na Avenida Fortaleza, no bairro Centenário, e mobilizou equipes de socorro e policiais.

De acordo com as informações apuradas, o condutor de um veículo Toyota Corolla seguia pela Avenida Fortaleza quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou perdendo o controle da direção. O carro saiu da pista e colidiu violentamente contra o muro de uma residência.

Com a força do impacto, o veículo acabou girando e ainda atingiu outro automóvel que estava estacionado nas proximidades. O Corolla ficou bastante destruído após a sequência de colisões.

No veículo estavam o motorista e um passageiro, que sofreram ferimentos e foram socorridos por uma equipe de resgate, sendo encaminhados para atendimento médico na UPA.

A Polícia Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. Em seguida, a Polícia Científica também foi acionada para realizar os trabalhos periciais e apurar as circunstâncias do acidente.

As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.