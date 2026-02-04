Publicada em 04/02/2026 às 11h05
Parece que o filho de Faustão tem um novo foco. João Silva foi flagrado almoçando, no último final de semana, com uma ‘influenciadora’ que só anunciou agora o fim de seu casamento para os seguidores. Rolou traição ou a fila dela andou faz tempo?
No flagra, João aparece sentado à mesa de um restaurante ao lado de Aninha Nóbrega, de 25 anos, que ganhou fama no TikTok ao publicar vídeos com o ex-marido e os dois filhos que tiveram juntos. A exposição era tanta, que os fãs se sentiam parte da família.
No almoço, também estava outro casal: a suposta cunhada e o companheiro dela. Não teve indício de beijo, mas os rumores dizem que eles estão “ficando”...
Em seu próprio perfil, nesta terça-feira (3), Aninha escreveu um texto para oficializar o status com o ex: “Decidi compartilhar isso publicamente com vocês. Estamos separados já há algum tempo”.
E completou: “Nossa relação se transformou, mas o respeito, a amizade e o amor pela família que construímos permanecem exatamente os mesmos”. O clássico texto de assessoria de imprensa, né?
Não sabemos se tudo continua numa boa mesmo, mas os fãs do ex-casal de ‘influenciadores’ reagiram na internet. “Conseguiu me chocar mais que [o término de] Virgínia e Zé Felipe”, comentou uma usuária. “Nunca fiquei tão em choque, ela estava de aliança há poucos dias, compraram a casa que estavam morando”, lembrou outra pessoa.
Mas João Silva já foi visto curtindo e beijando outras mulheres várias vezes. Em 2024, foi Laura Fernandez, ex-nora da cantora Preta Gil. E, no ano passado, o flagra foi na Sapucaí, no Rio de Janeiro, com uma loira misteriosa.
