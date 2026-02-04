Kits escolares serão entregues a alunos da rede municipal de Porto Velho

Publicada em 04/02/2026 às 11h49
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que não é necessário que pais ou responsáveis adquiram materiais escolares para o início do ano letivo. Durante o mês de fevereiro, a Prefeitura de Porto Velho realizará a entrega gratuita de kits escolares completos para todos os alunos da rede municipal, tanto da zona urbana quanto da zona rural.
Além dos materiais didáticos, cada estudante receberá mochila, tênis e uniforme escolar completo. Para as meninas, o kit inclui short-saia e camiseta; para os meninos, bermuda e camiseta.
As aulas na rede municipal têm início nesta quarta-feira (4). Para os alunos que ainda não receberam os kits, a Semed garante que o período inicial contará com atividades lúdicas e dinâmicas, assegurando o desenvolvimento pedagógico sem prejuízos até a conclusão da logística de entrega. A previsão é que todos os materiais sejam entregues até o fim de fevereiro.
Léo Moraes destacou que a medida reforça o compromisso da gestão com a educação e com as famílias
O prefeito Léo Moraes destacou que a medida reforça o compromisso da gestão com a educação e com as famílias. "O inventismento em kits escolares garante igualdade de condições para os alunos e tranquilidade para as famílias. Educação pública de qualidade começa com estrutura e acesso".
A Semed orienta que as famílias providenciem apenas itens de uso individual, como garrafa de água ou copo. No caso de crianças em idade de creche que utilizam fraldas, os itens de higiene pessoal também devem ser enviados pelos responsáveis.
Ainda conforme a secretaria, os professores da rede municipal receberão kits de trabalho específicos para apoiar as atividades em sala de aula, garantindo as condições necessárias para o ensino e o atendimento aos alunos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!