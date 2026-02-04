Clínica Animal tem horários especiais no Carnaval

Publicada em 04/02/2026 às 11h55
A Prefeitura de Porto Velho informa os horários de funcionamento da Clínica de Bem-Estar Animal durante o período de Carnaval. A ação tem como objetivo orientar os tutores, garantir transparência nas informações e evitar deslocamentos desnecessários até a unidade.
Com a divulgação antecipada, a gestão municipal possibilita que os tutores se organizem para buscar os serviços veterinários e assegurem o cuidado adequado com os animais de estimação ao longo do feriado.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Vinícius Miguel, a comunicação prévia é fundamental para evitar transtornos. “Nosso objetivo é oferecer informação clara e acessível, para que os tutores possam se programar e garantir o cuidado necessário aos seus animais, mesmo durante o período de feriado”, destacou.
Horários de atendimento
16/02 (segunda-feira) – atendimento normal, das 8h às 17h
17/02 (terça-feira) – unidade fechada
18/02 a 20/02 (quarta a sexta-feira) – atendimento normal, das 8h às 17h
Comentários
Seja o primeiro a comentar!