Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: As Escolas militar é eiscelentes

Publicada em 04/02/2026 às 11h39
Certa veis eu disse que nunca na minha vida matriculava ou colocava qualquer um dos meus filho em uma escola militar ou ate mesmo em uma escola religiosa. Disse issu por quê entendia que essas escola é baseada nos dogma e não na realidade. Ah não ser que eles quizesse, mais eles nunca quiz. Então eles foram meus alunos nas escola que eu ensinava a fazer redaçãos e também a entender a gramatica da lingua Portuguesa. Se formaro e hoje são eiscelentes profissionais com atuação no mercado de trabalho. Uma boa escola para mim é aquela que ensina “de merda a foguete” sem a necessidade de diciplina, obediêmsia, ierarquia ou mesmo de fé como nas escola religiosa. Obedecê é uma tarefa ensinada pela familia em casa. Assim como tambem crê em alguma divindade. Não precisa de escolas nem de ninguém para ensinar o que a familia devia ensinar. E isso!
Rondonha tem muitas escola militar. Todas elas são boas de mais da conta. No Enem, por exemplo, não tem pra ninguém. As melhores nota são dessas escola. Ali se discute comcerteza todas as tendencias filosófica e seus principais filosofo. Além disso se discute também como ser um bom filho obedecendo os pais sem problema. E amando a pátria e as suas autoridade. Deus, pátria e familia é o lema ensinado dentro de muita dessas escola. A diciplina é a base do ensino ali. Prestar continêcia toda vez que passar na frente de um superior seu é obrigação do aluno. Amar a pátria acima de tudo é outra obrigação ensinada. Já nas escola religiosa a adoração à Deus é ensinada para todos. Isso sem falar na religião cristã onde Cristo é superior a tudo e a todos. Jesus é Deus e foi gerado na Virge Maria, onde veio para salvar todos os homem. O aluno aprende tudo isso.
As vezes os aluno também aprendem nessas escola musicas lindas que diz que é bom “entrar na favela e deichar corpo no chão”. Nas escola militar é muito bom os aluno aprender essas coisa tão bonita. Já pensou na emoção dos pai de crianças numa escola civico-militar do Paraná? Muitos pais até choraram de tanta alegria. Lá os meninos foram ensinados e tavam cantano esse refrão: “Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assusta o satanás. Homem de preto, qual é sua missão? Entrar na favela e deixar o corpo no chão. O Bope tem guerreiros que matam fogueteiros. Com a faca entre os dentes, esfola eles inteiros. Mata, esfola, usando sempre o seu fuzil”, diziam as criançinhas. Esses meninos serão no futuro grandes respeitadores dos direitos humanos e da boa convivencia entre as classe sociais. E isso se deve à essas boas escolas.
Já nas escola religiosas se aprende que Deus é o senhor absoluto de todas as coisas. Aprende-se tudo sobre a santíssima trindade sem nenhuma culpa ou arrependimento. Ali, se vive o celibato clerical sem nenhum problema. Padres e crianças e também alguns jovens comungando juntinhos esses divinos ensinamentos. E tudo com muita obediencia e ieraquia. Todos ensinando e aprendendo coisas de Deus. Algumas coisas precisa de um maior controle para não desvirtuar os jovens, futuro da nação. Álguns autores não pode ser ensinados. Alguns filósofo como Nietzche, Baruch Espinosa, Shakespeare são evitados por questãos obvias. Em algumas desses estabelecimento de ensino pode-se, sem nenhum problema, até proibir certas obras literarias para não influenciar muito o aluno. Escola militar e escola religiosa é o futuro do Brasil, podem ter certeza disso. Só descanço quando ver a escola João Bento da Costa de Porto Velho e outras daqui serem militares.
*Foi Professor em Porto Velho.
