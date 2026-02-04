Mutirão garante manutenção planejava nos cemitérios de Porto Velho

Publicada em 04/02/2026 às 11h47
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza um mutirão de limpeza e manutenção nos cemitérios municipais, com foco na organização, conservação e respeito aos espaços de uso coletivo.
De acordo com o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a ação integra um planejamento anual da gestão e é inédita no município. A programação prevê três limpezas completas por ano em todos os cemitérios municipais.
“Faz parte do planejamento anual e é uma iniciativa inédita. Temos a programação de três limpezas anuais em 100% dos cemitérios, contemplando o Cemitério da Candelária, o Cemitério dos Inocentes e o Cemitério Santo Antônio. Sempre que surge outra necessidade, também realizamos os serviços”.
Durante o mutirão, são executadas ações de roçagem, varrição, recolhimento de entulhos e manutenção básica. As equipes também realizam o fechamento de tampas de túmulos danificadas. Embora a responsabilidade estrutural seja das famílias, a Seinfra atua em alguns casos por organização e segurança do espaço.
Ao todo, cerca de 120 servidores participam da ação, distribuídos em seis a sete equipes, o que garante mais agilidade na execução dos serviços. Os trabalhos já foram concluídos nos cemitérios da Candelária e dos Inocentes. No Cemitério Santo Antônio, por ser o maior, a previsão é de aproximadamente 30 dias para a conclusão.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!